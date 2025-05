Para dirigente do Fed, política monetária está 'modestamente restritiva' neste momento nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, afirmou que a política monetária do BC dos Estados Unidos está "modestamente restritiva" neste momento, em entrevista para a Bloomberg TV, nesta sexta-feira, 9. Na ocasião, o dirigente ressaltou que o mercado de trabalho dos Estados Unidos tem se mostrado resiliente e que os consumidores "nunca decepcionam", mas as políticas comerciais ainda estão em constante mudança.

"A economia está em uma boa posição agora, mas há muita incerteza sobre a política comercial agora", disse Williams.

E acrescentou: "Ambos os lados do mandato do Fed são importantes, precisamos equilibrar a realização deles dois."