Petróleo fecha em alta com otimismo em torno de negociações comerciais entre EUA e China

Os contratos futuros de petróleo fecharam a sexta-feira, 9, em alta, acumulando ganhos de mais de 4% em uma semana que começou com preocupações sobre o aumento da produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) e termina com otimismo em torno das negociações comerciais entre Estados Unidos e China, os dois maiores consumidores da commodity no mundo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para junho subiu 1,86% (US$ 1,11), fechando a US$ 61,02 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,70% (US$ 1,07), para US$ 63,91 o barril. No acumulado da semana, o WTI e o Brent registraram ganhos de 4,6% e 4,1%, respectivamente.

"Todos os olhos estarão nas negociações comerciais deste fim de semana dos EUA com a China, que devem dar mais direção ao comércio global", afirma em nota Dennis Kissler, do BOK Financial. As conversas entre Washington e Pequim estão marcadas para começar no sábado, na Suíça.