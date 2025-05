Trump Media reduz prejuízo do primeiro trimestre e pretende continuar a expandir

A empresa de mídia do presidente dos EUA, Donald Trump, reduziu seu prejuízo no primeiro trimestre e disse que seu dinheiro em caixa deve proporcionar espaço necessário para enfrentar seus planos de expansão.

A Trump Media and Technology registrou um prejuízo de US$ 31,7 milhões, ou US$ 0,14 por ação, no trimestre encerrado em março, em comparação com um prejuízo de US$ 327,6 milhões, ou US$ 3,61 por ação, um ano antes. O trimestre do ano passado incluiu um encargo de US$ 225,9 milhões relacionado a despesas com juros.

A receita aumentou para US$ 821.200 no mesmo período, em comparação com US$ 770.500 em 2024.