Von der Leyen cita 'boa conversa' com Trump, mas quer pacote para discutir na Casa Branca

A presidente da Comissão Europeia, braço administrativo da União Europeia (UE), Ursula Von der Leyen, afirmou que teve uma "boa conversa" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por telefone e no funeral do papa Francisco, mas que quer ter "um pacote para discutir", caso visite a Casa Branca.

O comentário, realizado durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 9, acontece um dia após o republicano dizer que a representante europeia é "fantástica".

"Então, tem que ser concreto o pacote e quero ter uma solução com a qual ambos concordemos", disse ela.