Desafio para o fim da escala 6x1 é convencer o Congresso, diz Marinho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o maior desafio para o fim da escala 6x1 é o convencimento dos parlamentares do Congresso Nacional. Ele classificado a jornada de 44 horas semanais como cruel.

Para ele, é preciso encaminhar o assunto de forma construtiva. "É preciso pensar em sustentabilidade. Sem mudanças abruptas."

Marinho mencionou que, no passado, foi proposta uma mudança gradual com a diminuição de 30 minutos por ano. No entanto, ela não foi aceita. "Já estaríamos em 40 horas já há muito tempo se isso tivesse sido feito", afirmou.