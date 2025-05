Lundin Mining e BHP descobrem maior depósito de cobre, ouro e prata do mundo

O projeto inclui, ainda, uma camada de óxido de cobre em superfície, que pode ser explorada com menores investimentos iniciais. Os depósitos de Filo del Sol e Josemaria apresentam núcleos de alto teor mineral: mais de 600 Mt a 1,14% de cobre equivalente (CuEq) no primeiro, e cerca de 200 Mt a 0,73% CuEq no segundo.

Além do volume já identificado, a Lundin destacou o claro potencial de expansão da área. Perfurações adicionais indicam continuidade da mineralização em profundidade, especialmente na zona Flamenco, ao sul de Filo del Sol.

A descoberta impulsionou significativamente os recursos minerais atribuíveis à Lundin Mining, com aumento de 29% nos recursos medidos e indicados de cobre, e um salto de 650% nos recursos inferidos.

Conforme a empresa, as informações servirão de base para um relatório técnico integrado, previsto para o primeiro trimestre de 2026, que delineará o desenvolvimento do complexo de mineração conjunto. "Estamos ansiosos para avançar em Vicuña com nosso parceiro e gerar valor de longo prazo para nossos stakeholders", afirmou Lundin.