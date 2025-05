WTorre faz tabelinha com times paulistas para crescer em arenas

Receita em alta

A Real Arenas, braço de atuação da WTorre no setor, vem numa crescente. A empresa teve receita bruta de R$ 124 milhões em 2022, R$ 199 milhões em 2023 e R$ 241 milhões em 2024. Trata-se de um avanço relevante para o negócio, que viu o faturamento despencar para menos de R$ 50 milhões na pandemia. Para 2025, a projeção é beirar os R$ 300 milhões, fruto de mais shows, vendas de cadeiras e camarotes, além de valorização dos patrocínios. "É um conjunto de coisas que está sendo potencializado para gerar um resultado ainda mais robusto", destacou o diretor financeiro, André Ackermann.

Acordo

Para esse avanço, foi fundamental o acordo de outubro com o Palmeiras para encerrar disputas judiciais a respeito do contrato de exploração do Allianz Parque. O acordo envolveu concessões de ambas as partes, restando como saldo um crédito de R$ 117 milhões para o clube. Desse total, R$ 50 milhões foram pagos à vista, e o restante, na forma de repasse do direito de exploração de uma área no estádio correspondente a 1 mil lugares.

Cativa

O acordo ainda definiu a quantidade de cadeiras que cabem à WTorre comercializar nos jogos da temporada (programa 'passaporte'). A construtora reclamava o direito de vender 10 mil cadeiras, mas só conseguia faturar com 7 mil em função dos impasses. Agora, poderá usufruir dos 10 mil assentos. "O principal evento para a Real Arenas ano passado foi o acordo com o Palmeiras, encerrando uma disputa de dez anos", disse Siqueira. "Com o acordo, vimos a reversão de provisões, além do regramento de coisas que estavam dúbias. Foi um ganha-ganha", disse.