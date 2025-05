Com Selic em 14,75% ao ano, título pós-fixado segue favorito no curto prazo

8,00% a.a. 27,31% R$ 1.232,15 12,89%

Fonte: C6 Bank

Rafael Sueishi, sócio e responsável de renda fixa da Manchester Investimentos, também destaca a maior atratividade de pós-fixados no curto prazo, mas para o médio prazo, considerando algo entre três a cinco anos, já observa "ótimas oportunidades" em títulos atrelados à inflação para quem busca "travar" taxas por mais tempo. "Uma carteira que surfa bem esse cenário é uma composição majoritária de ativos pós-fixados combinada com um porcentual relevante de ativos atrelados à inflação", afirma.

Na Tivio Capital também há preferência por NTN-B com vencimento de até cinco anos, segundo Rafael Espinoso, estrategista de investimentos. "É a única classe de ativo em que estamos com posição acima do neutro."

Para prazos maiores, trabalha-se com a expectativa de um início de ciclo de corte de juros. Nesse caso, vale olhar para títulos prefixados, segundo Haddad, do C6. "Dado o cenário atual, faz mais sentido o prefixado, pois com a expectativa de que os juros vão cair é possível 'travar' uma taxa mais alta", diz o planejador, acrescentando que isso implica em um risco embutido. "Em um prazo de cinco anos muitas coisas podem mudar. É um prêmio pelo risco que se corre com o prazo mais alongado", afirma.