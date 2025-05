Alagoas volta a liderar ranking do mercado livre de gás natural, seguida de Sergipe

Alagoas é o estado com o ambiente regulatório mais favorável no Brasil para o Mercado Livre de gás natural, segundo a última atualização do Ranking do Mercado Livre do Gás (Relivre), divulgado nesta segunda-feira, 12. O estado passou novamente Sergipe, que liderava o ranking desde que começou a ser avaliado, em 2023, mas que havia perdido o posto para Alagoas no mesmo ano, retornando ao topo no final do exercício.

Alagoas reassumiu a liderança com pontuação de 91,29, em total de 100 pontos. O ranking é atualizado sempre que há alguma modificação de regulamentação do setor. A análise é baseada em 37 itens regulatórios agrupados em quatro pilares: facilidade de migração, isonomia entre consumidores cativos e livres, comercialização e desverticalização.

Sergipe e o Espírito Santo ocupam, respectivamente, a segunda e a terceira posições no Relivre, com 84,66 e 60,45 pontos, seguidos do Rio de Janeiro, com 59,25. São Paulo aparece em sétimo lugar, com 50,2 pontos.