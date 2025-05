Banco Inter tem lucro líquido de R$ 287 mi no 1º trimestre; alta é de 57% em 1 ano

A carteira de crédito do banco teve alta de 33%, para R$ 42,6 bilhões, puxada pela antecipação do FGTS, de acordo com o banco, que tem focado a originação de crédito em linhas com garantias. Com isso, a margem financeira líquida, que mede a rentabilidade das operações após as provisões, subiu 0,6 ponto porcentual em um ano, para 8,8%.

O custo de risco do banco caiu 0,2 ponto, também em consequência da originação mais conservadora, chegando a 4,6%. A inadimplência acima de 90 dias caiu 0,8 ponto no mesmo intervalo, para 4,1%.

Em outra linha de receita, a de serviços, o Inter teve crescimento de 16% ano contra ano, para R$ 475 milhões.

O banco encerrou o primeiro trimestre com 37,7 milhões de clientes, sendo 21,6 milhões deles ativos, ou seja, que efetivamente utilizam os produtos e serviços. A taxa de ativação foi de 57,2%.