Bolsas da Europa fecham em alta com trégua EUA-China e possível cessar-fogo na Ucrânia

Já o setor de defesa europeu caiu 1,80%, com a expectativa do mercado de um possível cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aceitou se reunir ainda nesta semana com o presidente russo, Vladimir Putin, para negociar um acordo de paz.

Alemanha e outras potências europeias pressionam o Kremlin a aceitar um cessar-fogo de 30 dias, sob pena de novas sanções que podem ser anunciadas já na próxima segunda-feira, caso não haja avanço nas conversas.

No cenário geopolítico, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que Reino Unido e Suíça "foram para o começo da fila" nas tratativas por novos acordos comerciais com Washington.