Bolsas de NY fecham em alta com acordo entre EUA e China; Nasdaq firma 'bull market'

A Amazon.com saltou 8,12%, a Meta Platforms subiu 7,92%, a Apple avançou 6,31% e a Nvidia ganhou 5,44% nesta segunda-feira.

As ações da Tesla fecharam o dia com alta de 6,75%. A fábrica de carros mais produtiva da montadora de veículos elétricos está localizada na China, e o país representou 22% da receita total da empresa americana no ano passado.

Já os papéis da NRG Energy saltaram 26,3% após a empresa anunciar a aquisição de um portfólio de instalações de geração de gás natural da LS Power Equity Advisors pelo valor de US$ 12 bilhões.

Na contramão do mercado, que abandonava ativos de segurança após o acordo entre EUA e China, a mineradora de ouro Newmont despencou 5,9% com a queda dos preços do metal precioso.

As ações de empresas chinesas listadas nos EUA também subiram. A Alibaba ganhou 5,76%, a JD.com subiu 6,5% e a Baidu avançou 5,1% e a PDD Holdings teve alta de 6,1%.

A Gryphon Digital Mining saltou 173% após acordo com a American Bitcoin, apoiada por Eric Trump.