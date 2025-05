China vê 'condições para superar divergências' com EUA após negociações comerciais

O comunicado também voltou a criticar as tarifas impostas por Washington a produtos chineses. Wang declarou que, "diante das tarifas generalizadas e elevadas impostas pelos Estados Unidos sem justificativa", a China respondeu com "medidas de retaliação com firmeza", o que teria garantido a proteção de seus interesses e da "justiça internacional", além de lhe render "respeito global".

Para os próximos passos, o ministério afirmou que irá "implementar com rigor as diretrizes do Comitê Central", buscando coordenar os esforços entre a economia doméstica e o comércio internacional. A pasta prometeu apoio às empresas, ajuda na abertura de mercados e "promoção do desenvolvimento estável" do setor.