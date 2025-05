Descolado do rali em Nova York, Ibovespa marca passo, aos 136,5 mil pontos

Na B3, o giro foi a R$ 24,4 bilhões, com o índice de referência entre mínima de 136.355,93 e máxima de 137.519,33 pontos na sessão, em que iniciou aos 136.516,27. No mês, o Ibovespa sobe 1,11% e, no ano, acumula ganho de 13,53%.

Com a redução de 125% para 10% nas tarifas recíprocas proporcionada pela trégua entre Estados Unidos e China - ainda que a Casa Branca tenha mantido uma tarifa adicional de 20% sobre os produtos chineses -, os investidores retomaram nesta segunda o apetite por ações em Nova York, com a percepção de que uma recessão nos EUA será evitada em meio à descompressão da guerra comercial.

Na B3, a recuperação também proporcionada nos preços das commodities impulsionou Vale (ON +2,51%) e Petrobras (ON +2,71%, PN +2,39%), o que ao fim se impôs à correção entre os grandes bancos, que vêm de boa temporada de resultados trimestrais - a baixa desta segunda chegou a 2,01% na principal ação do setor (Itaú PN), no fechamento. Na ponta ganhadora do Ibovespa, destaque para Braskem (+6,05%), Prio (+5,15%) e Magazine Luiza (+4,65%). No lado oposto, IRB (-4,51%), Marcopolo (-3,52%) e Rumo (-3,03%).

"Otimismo global decorre de o acordo entre Estados Unidos e China ter vindo acima do que se esperava, nesta janela de 90 dias, o que contribuiu muito para o impulso que se viu hoje nas commodities", diz Tales Barros, head de renda variável na W1 Capital, observando que o desempenho das ações das duas empresas de maior peso no Ibovespa, Vale e Petrobras, acabou determinando a direção do índice, mesmo em dia de correção nos bancos.

Ainda assim, Vale ON, apesar do avanço na casa de 2,5%, fechou na mínima do dia, a R$ 54,28, assim como Petrobras PN, a R$ 31,65.