Direcional tem lucro líquido de R$ 164,5 milhões no 1º trimestre, alta de 9,5% em um ano

A Direcional apresentou lucro líquido de R$ 164,5 milhões no primeiro trimestre de 2025, montante 9,5% maior do que no mesmo período de 2024.

No critério "operacional", a companhia teve lucro líquido de R$ 157,9 milhões, alta de 31,5% na mesma base de comparação anual. O critério "operacional" exclui efeitos positivos da operação de swap de ações e outras despesas consideradas não recorrentes.

A melhora no lucro decorre principalmente do ciclo de mais lançamentos e vendas de imóveis, com subida de preços e manutenção de custos sob controle. Essa equação ajudou a aumentar a receita e diluir despesas.