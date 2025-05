Dólar sobe com exterior após trégua comercial entre China e EUA

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY subiu mais de 1,5% e não apenas rompeu o teto dos 101,000 pontos como se aproximou dos 102,000 pontos, com máxima aos 101,977 pontos. Os maiores ganhos da moeda americana foram em relação ao iene e ao franco suíço, divisas tidas como refúgio em momentos de aumento da aversão ao risco.

O economista Vladimir Caramaschi, sócio-fundador da +Ideas Consultoria Econômica, vê o movimento de valorização do DXY e, por tabela, do dólar em relação ao real como um reflexo de um "alívio temporário" nos mercados, após o acordo entre EUA e China. Ele observa que a queda da aversão ao risco e a alta das commodities tenderiam em tese em elevar o apetite também por moedas emergentes, mas pesou mais nesta segunda sobre a formação da taxa de câmbio a pausa na rotação global de carteiras.

"Diria que hoje é um movimento de ajuste nos mercados. Mas a tendência ainda é de uma diversificação em relação ao dólar, até por questões estruturais, o que pode favorecer o real", afirma Caramaschi, para quem o repique da taxa de câmbio não tende a se sustentar, embora o dólar possa voltar a subir esporadicamente.

No fim de semana, Estados Unidos e China firmaram acordo com suspensão de 90 dias das tarifas de importação superiores a 100% que impunham mutuamente. Os EUA reduzirão as tarifas sobre produtos chineses de 145% para 30%. A China, por sua vez, diminuirá suas tarifas sobre produtos norte-americanos de 125% para 10%.

No início da tarde, o presidente Donald Trump disse que foi alcançada uma "redefinição total" com a China nas negociações na Suíça e que não quer prejudicar os chineses, que foram muito "amigáveis". "Conversarei com Xi Jinping no fim desta semana... talvez", disse Trump, em referência ao líder chinês.

Pela manhã, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse, em entrevista à Bloomberg TV, que "é implausível" que as tarifas sobre a China caiam abaixo de 10%. Ele afirmou que a China deve impulsionar o consumo e abrir seu mercado, alertando com a possibilidade de volta das tarifas para níveis anunciados em abril.