Dólar sobe em linha com exterior após acordo entre EUA e China

Os preços da energia elétrica para entrega ao longo dos próximos meses de 2025 recuaram na última semana, diante da perspectiva de uma menor demanda por eletricidade, informou a plataforma de negócios BBCE.

O BNDES aprovou e contratou financiamento no valor de R$ 156 milhões para a GreenYellow implantar 16 usinas fotovoltaicas em 13 cidades de nove estados do País.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista ao UOL que falou sobre balança deficitária da América do Sul com os EUA em conversa com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. Segundo o ministro, o Brasil está fazendo a política certa, não está escolhendo bloco econômico.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que "é implausível" que as tarifas sobre a China caiam abaixo de 10%, em entrevista para a Bloomberg TV.

A secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que as negociações entre EUA e China para alcançar um acordo comercial continuam, após a suspensão da maior parte das tarifas recíprocas por 90 dias, em entrevista à Fox News.

A tarifa efetiva dos EUA sobre os produtos chineses caiu de cerca de 106% para 40%, um corte maior do que o esperado, mas as tensões subjacentes entre os dois países permanecem.