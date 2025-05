É implausível que tarifas sobre a China caiam abaixo de 10%, diz secretário do Tesouro dos EUA

O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que "é implausível" que as tarifas sobre a China caiam abaixo de 10%, em entrevista para a Bloomberg TV, nesta segunda-feira, 12, após negociações com representantes chineses na Suíça, neste fim de semana. Segundo o representante norte-americano, agora há um processo em vigor para evitar a escalada da segunda maior potência global.

"Queremos que a China impulsione o consumo e abra seu mercado. Se preciso, podemos sempre voltar para o nível de tarifas de 2 de abril", disse. "Podemos tirar as tarifas de fentanil, mas isso precisa de ações pelos chineses", acrescentou.

Bessent acredita que, antes de um encontro, acontecerá uma ligação por telefone entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, o que pode acontecer "nas próximas semanas ou meses".