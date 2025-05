EUA vem buscando caminho de reequilibrar as contas, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta segunda-feira, 12 que a política comercial americana, que classificou como "errática", decorre de um incômodo dos Estados Unidos com a globalização e de uma tentativa de correção de desequilíbrios macroeconômicos históricos.

"Os Estados Unidos se promoveram muito com a globalização. Não resta dúvida: se você pegar a renda per capita americana, se você pegar o crescimento americano vis-à-vis Japão e Europa, os Estados Unidos se beneficiaram da globalização. Mas a China talvez tenha se beneficiado muito mais do que os Estados Unidos", disse Haddad em entrevista ao UOL.