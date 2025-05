Evitando culpar tarifas, Apple cogita aumentar preço do iPhone e usar IA para melhorar bateria

Diante desse cenário, a Apple avalia o que considera "a menos pior das opções": elevar os preços e justificar a medida com novos recursos. Segundo a Bloomberg, uma das novidades estará ligada à inteligência artificial (IA). A empresa fundada por Steve Jobs estaria preparando um sistema de gerenciamento de bateria baseado em IA para o iOS 19 - atualização do sistema operacional dos iPhones, que deve ser anunciada no próximo mês e lançada em setembro.

A nova função, de acordo com a Bloomberg, analisaria o uso individual de cada aparelho para fazer ajustes automáticos com foco em economia de energia. A tecnologia faria parte da plataforma Apple Intelligence, a IA da companhia.

*Com informações da Dow Jones Newswires