Haddad diz que proposta do IR deveria ser aprovada em 15 dias, de tão justa que ela é

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 12, que o projeto que prevê a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5 mil deveria ser aprovado em 15 dias de tão justo que é. A declaração foi dada em entrevista ao UOL, onde o ministro também fez elogios ao ex-presidente da Câmara Arthur Lira, relator da matéria na casa legislativa.

"Não vou dizer que as negociações foram fáceis com ele, mas aconteceram. Ele é uma pessoa que senta, é duro na negociação, mas ele senta e conversa", disse Haddad, ao lembrar a interlocução com o parlamentar quando Lira era presidente da Câmara.

E acrescentou o ministro ao falar sobre Lira: "É um negociador duro, que pensa diferente, mas que quando é exposto a um conjunto de dados, senta e negocia. E quando faz um acordo, cumpre."