Haddad: governo fará checagem no INSS para estabelecer ressarcimento de desconto não autorizado

Por ora, frisou, o que está acontecendo é a substituição das dívidas mais caras pelo consignado, que tem taxa mais baixas. Ainda assim, o ministro disse que o governo está acompanhando se as instituições financeiras estão cometendo abusos, como o assédio para que clientes aceitem um empréstimo consignado. "O ministério do Trabalho que está à frente do programa, mas nós estamos acompanhando de perto e com cuidado, porque é uma novidade", comentou Haddad.