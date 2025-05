Ibovespa sobe após acordo EUA-China, mas avanço de dólar e juros limita

O Ibovespa abriu em alta o pregão desta segunda-feira, 12, refletindo a valorização dos índices de ações internacionais, que sobem na esteira do acordo tarifário temporário fechado entre Estados Unidos e China.

A decisão estimula principalmente ações ligadas a commodities, dada a disparada das matérias-primas. O minério de ferro fechou com ganho de 3,61% hoje em Dalian e o petróleo registrada elevação também cima de 3,00%. Assim, papéis da Vale e da Petrobras têm ganhos próximos a 4,00%; CSN ON vai além, com valorização de 8,64% nesta manhã.

Já as altas do dólar e dos juros em sintonia com o exterior limita um avanço do Ibovespa na magnitude das bolsas em Nova York, onde o Nasdaq subia quase 3,49% logo após a abertura há instantes. Isso porque um acordo sino-americano tende a afastar a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos e um consequente desaquecimento global, que resultaria em menos inflação.