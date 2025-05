IPC-M acelera alta a 0,42% na 1ª prévia de maio dentro do IGP-M, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - M (IPC-M) ganhou força na margem na primeira prévia de maio no âmbito do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). A taxa do indicador passou 0,28% na primeira leitura de abril para 0,42%, informou a Fundação Getulio Vargas nesta segunda-feira, 12.

Entre os vetores de alta, a FGV destaca: tarifa de eletricidade residencial (-0,03% para 1,26%); batata inglesa (-4,67% para 21,03%); vasodilatador para pressão arterial (0,42% para 4,01%); plano e seguro de saúde (0,57% para 0,57%) e café em pó (4,29% para 4,32%).

Por outro lado, puxaram o IPC-M para baixo os seguintes itens: tarifa de telefone móvel (0,09% para -1,78%); arroz (-1,18% para -2,65%); passagem aérea (-3,13% para -1,29%); tomate (20,11% para -2,16%); cenoura (-5,64% para -9,10%).