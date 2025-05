Isaac Sidney, da Febraban, endossa força-tarefa a Haddad e nega 'contaminações' nos consignados

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, afirmou que não há risco sistêmico ou conivência dos bancos na concessão indevida de empréstimos consignados a aposentados. Ele endossou a proposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de uma força-tarefa para fechar as brechas no sistema e impedir que aposentados recebam consignados sem solicitar.

"A ideia é fechar fragilidades para que aposentado só receba crédito se solicitou", declarou Sidney, ao acrescentar que "conversei com o ministro Haddad na última sexta-feira, dando a ele todas as informações, mostrando que, aqui na Febraban, no setor bancário nós não vamos hesitar em tomar as providências".

Ele também rejeitou a tese de que as instituições financeiras lucrariam com operações fraudulentas, chamando isso de irracional do ponto de vista econômico. "Eu não acredito que nós vamos ter uma contaminação. Nós temos no Brasil o mercado de crédito que é saudável, nós temos toda uma preocupação com a educação financeira dos tomadores. Não estou me referindo apenas ao consignado, mas sobretudo ao consignado do INSS, que pega uma camada de clientes mais vulneráveis."