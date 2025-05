Lucro líquido contábil da Sabesp cresce 80% no 1º trimestre, para R$ 1,48 bi

O lucro líquido contábil da Sabesp somou R$ 1,48 bilhão no primeiro trimestre de 2025, 80% acima do registrado no mesmo período de 2024. Esse é o segundo balanço reportado pela nova gestão, que assumiu a companhia em outubro após o processo de desestatização.

Entre janeiro e março, o Ebitda ajustado da companhia de saneamento registrou alta anual de 17,1% ano, somando R$ 3 bilhões. A margem Ebitda ficou em 55,4% ante 49,2% no primeiro trimestre do ano passado. Na comparação trimestral, o indicador cresceu cerca de 1 ponto porcentual. Já a receita líquida ajustada alcançou R$ 5,43 bilhões, crescimento de 3,9% em um ano.

O CFO da Sabesp, Daniel Szlak, explica que, no caso do lucro líquido, houve um forte impacto positivo não recorrente vindo da bifurcação do ativo financeiro. "Não esperamos manter uma taxa de crescimento de 80% ao longo do ano, mas o primeiro trimestre foi muito bom", diz. "Todas as métricas andaram positivamente no período. Os resultados demonstram que a empresa está ficando mais eficiente", complementa, em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).