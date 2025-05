Lula se reúne com Norinco e estatal chinesa pode atuar em segurança e ter parte da Avibras

Lula esteve com o CEO da Envision, Lei Zhang, uma fabricante de turbinas eólicas e sistemas de gerenciamento de energia e armazenamento. Em seguida, teve audiência com o presidente do conselho da Windey Technology, Chen Qi.

Segundo o chefe da Casa Civil, as empresas vão realizar parcerias com o Brasil no segmento de energia renovável, montar centros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, projetos híbridos e de armazenamento de energia.

O Brasil enfrenta problemas de desequilíbrio na geração de energia eólica e solar, e o excesso de geração tem levado à redução forçada. O Ministério de Minas e Energia deve lançar editais para contratação de grandes sistemas de armazenamento em breve.

O titular da Casa Civil disse ainda que as empresas chinesas anunciaram o investimento de US$ 1 bilhão na produção do SAF (combustível sustentável de aviação) a partir do etanol de cana de açúcar. A parceria, segundo ele, envolve formação de engenheiros e de uma cadeia de suprimentos em energia.

Lula deve anunciar com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acordos de fomento a mais negócios no setor: produção de insumos farmacêuticos com a Nortec, equipamentos de imagem e um novo medicamento com registro na Anvisa.

Há uma nova parceria entre a Sinovac e a Eurofarma, que vai expandir a já existente produção de vacinas para novas frentes, com interesse em transferência de tecnologia para fabricação no País.