Natura tem prejuízo líquido de R$ 151,5 mi no 1Tri25, melhora de 83,7% frente perdas de um ano

Na América Latina, a receita foi de R$ 5,3 bilhões, aumento 15,4% ante o primeiro trimestre de 2024

O Ebitda recorrente consolidado somou R$ 789,5 milhões no trimestre, avanço de 30,1% na comparação anual. A margem Ebitda recorrente ficou em 11,8%, com destaque para a operação latino-americana, que registrou margem de 15,0%, uma recuperação significativa em relação aos 9,6% do quarto trimestre de 2024.

Segundo a companhia, a melhora foi impulsionada por ganhos de eficiência na chamada "Onda 2", alavancagem operacional e menores despesas administrativas como percentual da receita.

Apesar da evolução operacional, os resultados ainda foram pressionados por R$ 190 milhões em custos de transformação e R$ 251 milhões em despesas financeiras, em parte explicadas pela variação cambial e por perdas com derivativos.

Já a dívida líquida do trimestre foi de R$ 2,9 bilhões, aumento frente aos R$ 2,4 bilhões apurados no quarto trimestre de 2024. A dívida, segundo a Natura, se deu pela queima de caixa de R$ 692 milhões e saída de R$ 60 milhões para o programa de recompra de ações, parcialmente compensadas pela depreciação do dólar frente ao real reduzindo a dívida total em, aproximadamente, R$ 250 milhões.

Com foco na simplificação da estrutura e maior eficiência, a Natura&Co também confirmou a fusão com a Natura Cosméticos e segue avaliando alternativas estratégicas para a Avon International, incluindo um possível desinvestimento.