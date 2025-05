Nissan demite 10 mil trabalhadores em todo o mundo, diz imprensa japonesa

Apesar da previsão de um resultado líquido negativo, a Nissan manteve uma posição financeira considerada sólida, com a expectativa de encerrar o ano fiscal com um caixa líquido de aproximadamente 1,498 trilhão de ienes e uma liquidez total de 3,4 trilhões de ienes.

A dívida automotiva deve permanecer estável em comparação com o ano anterior, em torno de 1,9 trilhão de ienes.

No documento, a administração da Nissan, liderada pelo diretor executivo Ivan Espinosa, enfatizou que as medidas de revisão são prudentes e refletem uma análise completa do desempenho e do valor dos ativos, reiterando o compromisso da empresa em estabilizar e recuperar suas operações no próximo período.

Os resultados anuais completos serão divulgados na terça-feira, 13.