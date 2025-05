Prédio que pretende ser o mais alto do mundo terá apartamentos de R$ 28 mi a R$ 300 mi

Ao todo, serão 228 unidades: 18 "mansões suspensas", de 420 a 563 m²; 204 apartamentos, de até 400 m²; 4 coberturas duplex, de 600 m²; e 2 megacoberturas triplex, de 903 m².

Segundo a FG, o edifício contará com sete elevadores de alta performance, que prometem ser os mais rápidos do Brasil, capazes de percorrer do térreo ao último andar (estão previstos 157 pavimentos) em menos de um minuto.

Detalhes do projeto

O Senna Tower, anteriormente conhecido como Trimph Tower, será construído em um terreno de Luciano Hang, da Havan, pela FG Empreendimentos, conhecida por seus prédios altos em Balneário Camboriú.

O planejamento é de que o edifício seja mais alto que o Central Park Tower em Nova York, que tem 472 metros e é o residencial mais alto do mundo atualmente.

O Senna Tower terá áreas residenciais, de entretenimento, lazer e gastronomia abertas ao público, além de um espaço dedicado ao piloto Ayrton Senna, morto há mais de 30 anos.