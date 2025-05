Tarifas podem gerar choque negativo de oferta, se continuarem elevadas, diz diretora do Fed

Na visão dela, fatores domésticos são mais responsáveis pela incerteza econômica norte-americana e pela pressão sobre a inflação do que "desdobramentos internacionais", considerando o crescimento moderado e queda na inflação em economias desenvolvidas.

Impacto significativo

A diretora destacou que as políticas comerciais em desenvolvimento do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, terão um "impacto significativo" sobre as economias do país e global "no futuro próximo".

Ela ressaltou que a incerteza em torno das tarifas do republicano já produziu efeitos na economia por meio de "antecipação de compras, do sentimento e das expectativas". Ainda observou que um "progresso adicional na desinflação tem sido lento".

Adriana Kugler observou que, embora os "dados mais recentes apontem para uma economia resiliente", há sinais de desaceleração. "Espero que o crescimento seja mais lento neste ano do que no ano passado", afirmou.

A dirigente alerta que "vários indicadores sugerem sinais de queda da atividade econômica no futuro", incluindo deterioração na demanda por serviços e menor confiança de empresas e consumidores.