Anbima: empresas captam recorde de R$ 202 bi no 1º quadrimestre, puxado por debêntures

As empresas captaram o valor recorde de R$ 202,0 bilhões no primeiro quadrimestre de 2025, crescimento de 1,8% na comparação com o mesmo intervalo no ano anterior, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

As emissões de debêntures seguem em ritmo forte em 2025, mesmo depois do recorde de 2024, e somaram R$ 126,4 bilhões de janeiro a abril, alta de 13,7% na comparação com igual período de 2024. É um volume também recorde para os primeiros quatro meses de um ano, segundo a Anbima, que faz a série histórica desde 2012.

Nas debêntures, a maior parte dos recursos captados foi destinada para investimentos em infraestrutura (41,6%) e o prazo médio chegou a 9,9 anos, acima dos 7,7 anos do mesmo intervalo no ano anterior. Já as notas comerciais totalizaram R$ 8,2 bilhões em captações, com uma expansão de 39,5% na comparação com o mesmo período de 2024.