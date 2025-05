Aneel recomenda caducidade de 5 concessões de transmissão do Grupo MEZ Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) recomendou nesta terça-feira, 13, a caducidade de cinco concessões de transmissão do Grupo MEZ Energia. A lista inclui MEZ 6 Energia, MEZ 7 Energia, MEZ 8 Energia, MEZ 9 Energia e MEZ 10 Energia, nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A recomendação de extinção dos contratos é feita ao Ministério de Minas e Energia (MME), que tem discricionariedade.

A diretora e relatora, Agnes da Costa, apontou para o descumprimento de cláusulas contratuais, com a paralisação dos serviços necessários para implantação de empreendimentos e não regularização de falhas apontadas. Os processos tratam de lotes de transmissão arrematados nos últimos anos.

A relatora também mostrou que havia falta de planos com ações objetivas para a recuperação do cronograma de implantação e também cita "incapacidade" de manter o contrato. Um dos contratos tratou das obras de subestação e outras instalações de transmissão para suprir a região sul do Mato Grosso do Sul, com o crescimento do mercado local.