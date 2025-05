Ata: atividade doméstica segue marcada por sinais mistos em relação a desaceleração

Falando sobre os fatores já observados, o Copom destacou que há inflexão em algumas linhas de crédito. Ao mesmo tempo, o aumento do comprometimento de renda das famílias com dívidas pode antecipar uma menor demanda por crédito, destacou.

"Ressaltou-se, novamente, que a construção da confiança necessária para definir o patamar apropriado de restrição monetária ao longo do tempo passa por assegurar que os canais de política monetária estejam desobstruídos e sem elementos mitigadores para sua ação. Para o cumprimento de seu mandato e convergência da inflação à meta com menores custos, a política monetária deve ser capaz de atuar sem impedimentos em todos os canais", disse o comitê.

O Copom observou ainda que o mercado de trabalho tem dado "bastante suporte ao consumo e à renda" ao longo dos últimos anos. "Ressaltou-se que a inflexão no mercado de trabalho também é parte do mecanismo de política monetária e deve se aprofundar ao longo do tempo, de modo compatível com um cenário de política monetária restritiva", disse.