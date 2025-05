Bolsas da Europa fecham em alta com alívio comercial e dados positivos da Alemanha

Na ponta negativa, a resseguradora Munich Re caiu 4,5% depois de divulgar que os pedidos de indenização relacionados a incêndios florestais devem somar 1,1 bilhão de euros.

Na Alemanha, o índice de expectativas econômicas (ZEW) saltou para 25,2 pontos em maio, bem acima da projeção de 8,9 dos analistas. No Reino Unido, por outro lado, a taxa de desemprego subiu para 4,5% no primeiro trimestre de 2025, contra 4,4% no trimestre anterior.

Em meio ao alívio comercial, persistem alertas sobre os riscos econômicos globais. O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Irlanda, Gabriel Makhlouf, afirmou que a incerteza deve continuar elevada mesmo que o embate tarifário tenha curta duração. "Os riscos de amplificação decorrentes dos altos níveis de dívida pública e privada, e seu possível impacto no sistema financeiro, seguem no radar", destacou.

*Com informações da Dow Jones Newswires