Bolsas de NY fecham sem direção única após CPI EUA abaixo do esperado; UnitedHealth inibe Dow

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira, 13, com os analistas assimilando ainda a trégua de tarifas entre Estados Unidos e China e após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano de abril, que ficou abaixo das projeções do mercado. Outra notícia que impactou as negociações em Wall Street foi o anúncio, pela Casa Branca, de um compromisso de investimentos de US$ 600 bilhões com a Arábia Saudita.

O Dow Jones caiu 0,64%, aos 42.140,43 pontos; o S&P 500 avançou 0,72%, aos 5.886,55 pontos; e o Nasdaq fechou em alta de 1,61%, aos 19.010,08 pontos. Os dados são preliminares.

As ações da Tesla subiram 4,9%. Após valorização de 6,8% na segunda-feira, o valor de mercado da fabricante de veículos elétricos voltou a ultrapassar US$ 1 trilhão, algo que não acontecia desde o fim de fevereiro. Na segunda-feira à noite, o Comitê de Meios e Recursos da Câmara dos EUA publicou uma versão preliminar de um projeto de lei que prevê a eliminação dos créditos fiscais para compra de veículos elétricos até o fim do ano.