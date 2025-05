Cenário de inflação de curto prazo segue adverso, afirma Copom, em ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou, na ata da sua última reunião, que o nível dos núcleos do IPCA tem se mantido acima do nível compatível com o atingimento da meta "há meses", reforçando a interpretação de que a inflação corrente tem sido pressionada pela demanda.

"O cenário de inflação de curto prazo segue adverso", destacou o comitê, no documento que foi publicado nesta terça-feira. Na semana passada, o colegiado elevou a taxa básica de juros de 14,25% para 14,75%.

O Copom destacou que a inflação de serviços - cuja inércia é maior - continua acima do nível compatível com o cumprimento da meta de inflação, em um contexto no qual o hiato do produto é avaliado como positivo.