Cury amplia lucro em 51,2% no 1ºtrimestre, para recorde de R$ 213,5 milhões

Dados operacionais

Em sua prévia operacional divulgada mês passado, a companhia informou que lançou 14 empreendimentos no primeiro trimestre de 2025, sendo nove em São Paulo e 5 no Rio de Janeiro, totalizando 9,1 mil apartamentos. Juntos, eles representam um valor geral de vendas (VGV) de R$ 2,666 bilhões, aumento de 77,8% em relação ao mesmo intervalo de 2024. O preço médio por unidade lançada foi de R$ 305 mil. As vendas líquidas chegaram a R$ 1,919 bilhão no primeiro trimestre de 2025, avanço de 44,6% na comparação anual.

O vice-presidente comercial disse que o avanço dos lançamentos e das vendas é resultado do nível aquecido da economia brasileira, com manutenção do emprego em alta, o que alimenta a demanda por imóveis. Outro fator favorável são as condições de contratações de projetos dentro do Minha Casa Minha, que respondem por cerca de dois terços dos seus negócios.

Neste mês, entrou em vigor a faixa 4 do MCMV, cujo número de simulações na Caixa está elevado. "As simulações são o passo inicial para depois termos as vendas. Entendemos que a nova faixa vai rodar normalmente, como as demais. Então, com certeza vão virar vendas neste trimestre".