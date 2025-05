Dado o quadro fiscal corrente e futuro, Copom adotará juro apropriado para convergência

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central fez mais um alerta sobre a coordenação dos gastos pelo governo em sua ata divulgada nesta terça-feira: o esmorecimento em reformas e disciplina fiscal pode elevar o juro neutro. Na quarta-feira da semana passada, o colegiado elevou a taxa básica de juros de 14,25% para 14,75% ao ano

"O Comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade", trouxe o parágrafo 12 do documento.

De acordo com a autoridade monetária, um "estímulo significativo nos últimos anos" adveio da política fiscal. "O Comitê avalia que uma política fiscal que contribua para a redução do prêmio de risco e atue de forma contracíclica contribui para a convergência da inflação à meta", repetiu.