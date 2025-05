Debate sobre projeto que amplia isenção do IR deve se estender pelo 1º semestre, diz Motta

Debate fiscal

O presidente da Câmara voltou a afirmar que a Casa "está pronta" para fazer o debate fiscal, pregando discussões sobre a eficiência da máquina pública e isenções fiscais. Segundo ele, os temas estão ligados às altas taxas de juros. "Temos conversado com os líderes, conversei com o presidente da República e com o ministro da Fazenda. Eu penso que essa seria uma agenda muito positiva para o Brasil para entregarmos à sociedade um país que se preocupa, sim, com a eficiência, com o Estado menor. Isso ajudará bastante a diminuirmos hoje essas taxas de juros que são danosas ao nosso desenvolvimento e, de certa forma, ajudar no desenvolvimento, no crescimento do nosso país", afirmou.

Motta somou à proposta um apelo para que as discussões sobre a eleição de 2026 fiquem para o ano que vem. "Todos nós temos um dever político a cumprir com o nosso País. Vamos tratar dos problemas que são atuais, do nosso dia a dia, da nossa realidade, porque é dessa forma que nós conseguiremos tratar do que verdadeiramente importa. Sairmos de pautas tóxicas, de pautas que nos cansam, que tomam o nosso tempo e que não colaboram em nada com o nosso país", defendeu.

Segundo o presidente da Câmara, o crescimento econômico do País tem sido gerado com um esforço de recursos públicos muito grande, sendo pautado no consumo. Motta defendeu que não se trata do crescimento "ideal" e que é necessário aliar o mesmo ao "dever de casa fiscal". "O Brasil não pode ignorar a responsabilidade que tem que ter com os seus gastos públicos. Todas as medidas para ajudar no aumento da arrecadação, o Congresso Nacional ajudou. Só que nós temos uma agenda de esgotamento nesse sentido. Nós temos agora que, aliada a essa agenda que já foi aprovada, o arcabouço fiscal, uma agenda de conciliação com o Ministério da Fazenda, aliar isso à responsabilidade do governo para com os gastos públicos", ponderou.

Outro "desafio" que o País enfrenta, segundo Motta, é a informalidade. Motta defendeu uma "legislação alternativa" sobre o tema, para facilitar as condições de trabalho dos micro e pequenos empreendedores. Nessa seara, o presidente da Câmara destacou que é necessário "entender quais seriam os vínculos que se pode avançar do ponto de vista das plataformas, mas sem que isso seja um entrave para o país".

Segundo Motta, tal legislação alternativa precisa ser dialogada com a Justiça do Trabalho. "O Brasil precisa entender que existe isso hoje no nosso dia a dia e como nós vamos, de certa forma, fazer uma legislação não restritiva, mas sim uma legislação que venha estimular essa informalidade e ajudar o nosso país na geração de emprego e renda."