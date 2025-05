Disney detalha custos de streaming ilimitado de esportes da ESPN

O ESPN, canal a cabo de esportes subsidiário da Walt Disney, anunciou o início de uma nova plataforma de streaming também chamada "ESPN".

Por US$ 29,99 por mês ou US$ 299 por ano, os espectadores que comprarem o pacote ilimitado poderão acessar todo o conteúdo da ESPN, incluindo suas várias redes de televisão. Uma oferta de pacote com Disney+ e Hulu também custará US$ 29,99 por mês no primeiro ano.

Usuários podem também escolher um plano ESPN "seleto" por US$ 11,99 por mês, que substituirá a plataforma de streaming ESPN+ existente da empresa, também com preço de US$ 11,99.