EUA ressaltam novos acordos em energia, ciência e minerais com Arábia Saudita

A Casa Branca destacou nesta terça-feira, 13, que a parceria estratégica entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita "tornou-se cada vez mais robusta ao longo das últimas oito décadas". O governo norte-americano ressaltou o "compromisso mútuo com uma integração econômica mais profunda', incluindo novos acordos em setores estratégicos como saúde, energia e ciência, assinados nesta terça entre os dois países como parte do pacote de US$ 600 bilhões em investimentos.

Entre os destaques está a assinatura de um acordo de cooperação energética entre o Departamento de Energia dos EUA e o Ministério da Energia da Arábia Saudita, voltado ao "potencial de inovação, desenvolvimento, financiamento e implantação de infraestrutura energética".

Na área mineral, foi firmado um memorando de entendimento entre o Departamento de Energia americano e o Ministério da Indústria e Recursos Minerais saudita. O objetivo é fomentar o desenvolvimento econômico e fortalecer as cadeias de suprimento de minérios críticos.