FriGol reverte prejuízo e lucra R$ 1 milhão no 1º trimestre

A alta no valor da arroba pressionou as margens tanto no mercado interno quanto no externo. Porém, a companhia registrou valorização de 9% no preço da tonelada exportada, na comparação com o primeiro trimestre de 2024. "Já neste segundo trimestre, estamos vendo um cenário mais positivo, com tendência de queda na arroba, elevação no preço da tonelada no mercado externo e consistência nas margens no mercado interno", destacou o diretor financeiro e de sustentabilidade da FriGol, Carlos Corrêa.

No que diz respeito à exportação, o mercado externo representou 51% da receita bruta da FriGol, enquanto o mercado interno foi responsável por 49%. Como parte da estratégia de diversificação da companhia, o Canadá figurou, pela primeira vez, entre os quatro principais destinos das exportações da empresa, com 7% do faturamento de vendas externas. A China, principal mercado da FriGol, reduziu sua participação de 79% para 68% no primeiro trimestre de 2025, enquanto Israel passou de 12% para 9%. A participação dos outros mercados aumentou de 6% para 13%.

Internamente, a empresa focou nas vendas de produtos de alto valor agregado, como as linhas Chef, Angus, BBQ Secrets e Açougue Completo, que registraram uma alta de 14% no volume de produtos vendidos na comparação anual.

A FriGol encerrou o trimestre com caixa de R$ 230 milhões. A alavancagem da companhia ficou em 2,1 vezes.