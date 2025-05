Honda adia projeto de veículos elétricos no Canadá diante da desaceleração da demanda

A Honda Motor anunciou nesta terça-feira, 13, que, devido à atual desaceleração da demanda, decidiu adiar por aproximadamente dois anos seu plano - anunciado em abril de 2024 - de construir uma cadeia abrangente de veículos elétricos no Canadá para fortalecer os suprimentos na América do Norte.

"A Honda anunciará o momento específico da retomada do projeto assim que ele for finalizado, mantendo-se atenta às novas demandas do mercado", informou a montadora em comunicado.

O plano de 2024 previa uma iniciativa global da Honda para que carros elétricos representassem 100% das vendas de veículos até 2040, investindo aproximadamente 15 bilhões de dólar canadenses, incluindo investimentos de parceiros de joint venture, para construir uma cadeia de valor abrangente no Canadá.