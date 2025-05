Lula pode voltar ao País sem atrair chineses para ferrovia bioceânica

Rui Costa disse que os chineses tem um processo decisório mais lento e que por isso o governo brasileiro planeja fazer fóruns de apresentação antecipada dos projetos que serão leiloados em infraestrutura (estradas, ferrovias, portos e aeroportos) a fim de que possam de fato aparecer nas concorrências. Os editais, lembrou ele, tem duração de 100 dias.

Já a ministra Simone Tebet pediu uma decisão de investimentos pelos chineses, a respeito da ferrovia do corredor bioceânico, em 30 dias - a tempo da prevista visita de Xi Jinping ao Rio de Janeiro, em julho, para a Cúpula do Brics. Ela apelou aos empresários chineses e autoridades do governo dizendo que o Brasil não tem recursos orçamentários suficientes para tocar o projeto sozinho e depende da parceria. Mesmo os investimentos privados nacionais são insuficientes para as ferrovias, afirmou a ministra.

"Nós temos hoje uma conversa com o governo chinês, especialmente no que se refere à ferrovia, e temos um prazo de, nos próximos 30 dias, estamos vendo a oportunidade de fazermos um projeto ferroviário interligando o Atlântico ao Pacífico, rasgando o Brasil em ferrovia na área considerada o celeiro do Brasil. Nós estamos falando de interligar a Bahia, a região de Matopiba, centro-oeste, o celeiro do Brasil, com o maior investimento chinês na América do Sul, que é o porto de Chancay", disse Tebet.

"Todos os investimentos, rodovias, portos, aeroportos, cabotagem, conectividade, segurança de fronteira, alfândega, nós temos recursos necessários pelo lado do Brasil e no que se refere à América do Sul, nós temos hoje uma carteira que ainda está em aberto de 10 bilhões de dólares para que todos os países possam se financiar e fazer essa integração. O que falta para o Brasil? Nós precisamos de parceria com a China para fazermos aquilo que há de mais caro: ferrovias. Dentro de 30 dias esperamos ter um sinal verde, no sentido brasileiro, no caso da China, vermelho, no sentido de sermos financiados com o projeto executivo daquela ferrovia que apresentamos."