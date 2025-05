Nubank não está 'entre os maiores no começo do consignado privado', mas vai acelerar, diz Lago

De acordo com Lago, o Nubank já tem oferecido aos clientes que têm carteira assinada e contrataram crédito pessoal uma troca de dívida para a nova linha, que é mais barata justamente por ter garantia. Ele minimizou os riscos para a lucratividade da fintech dessa canibalização de produtos, afirmando que o menor risco e o tamanho do mercado devem tornar o novo consignado mais lucrativo.

"A nossa hipótese é que o efeito negativo na nossa carteira de crédito pessoal vai ser bem pequeno, e mais do que compensado pelo aumento do mercado", afirmou o executivo. Na visão de analistas, o Nubank tende a ser um dos nomes mais afetados no setor, pelo menos no curto prazo.

O novo consignado permite aos bancos e fintechs acessarem os dados das folhas de pagamento das empresas mesmo que não tenham convênios com elas, o que na prática elimina a principal barreira de crescimento do produto, que antes dependia de contratos bilaterais.

"A estrutura do crédito consignado permite acessarmos o cliente e darmos o crédito a ele de maneira tão benéfica quanto um banco incumbente. Isso nos abre um bolsão de oportunidades muito grande para trabalharmos com crédito para o público CLT", afirmou Lago. Ele estima que 70% da população brasileira com carteira assinada seja cliente do Nubank.