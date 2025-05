Nubank tem lucro líquido de US$ 557,2 milhões no 1º trimestre, alta de 74% em um ano

O Nubank anunciou nesta terça-feira, 13, lucro líquido de US$ 557,2 milhões no primeiro trimestre de 2025, crescimento de 74% na comparação com o mesmo período de 2024, descontados os efeitos do câmbio. As receitas do banco digital cresceram 40%, para US$ 3,2 bilhões, puxadas pelo crédito e por produtos como cartões. O retorno patrimonial anualizado (ROE, na sigla em inglês) ficou em 27% no primeiro trimestre.

Só na operação brasileira, o lucro do Nubank foi de US$ 560 milhões e o retorno ficou em 48%. O banco informou ainda um lucro líquido ajustado de US$ 606,5 milhões na operação global.

O banco digital chegou a 118,6 milhões de clientes, considerando os três países onde opera - Brasil, México e Colômbia. Só no primeiro trimestre foram adicionados 4,3 milhões de novos correntistas. No Brasil, o banco fechou março com 104,6 milhões de clientes.