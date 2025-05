Petróleo fecha em alta com otimismo sobre alívio tarifário e acordos entre EUA e Arábia Saudita

Os contratos futuros de petróleo fecharam a terça-feira, 13, em alta, prolongando os ganhos obtidos na sessão anterior, na esteira do acordo entre Estados Unidos e China, que reduziu drasticamente as tarifas impostas por ambos os lados por pelo menos 90 dias. Os preços aceleraram pela manhã, depois que a Casa Branca anunciou um "compromisso histórico de investimentos de US$ 600 bilhões" com a Arábia Saudita.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para junho subiu 2,78% (US$ 1,72), fechando a US$ 63,67 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 2,57% (US$ 1,67), para US$ 66,63 o barril.

O acordo entre Washington e Pequim diminuiu temores de uma possível guerra comercial entre os dois maiores consumidores de petróleo do mundo, aliviando parte da pressão sobre os mercados de energia. No entanto, ainda não se sabe o que acontecerá após o término da trégua de 90 dias.