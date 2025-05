Quando preço do petróleo desce, é hora de apertar os cintos, diz presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras disse que a companhia vai revisar o Plano Estratégico de 2026 a 2030 considerando o desafio austero do preço do petróleo, com o Brent cotado no patamar de US$ 65.

"Estamos comprometidos com gastos a níveis adequados ao preço do petróleo atual", afirmou a executiva. "Continuaremos ganhando dinheiro para investidores, seja governo ou privados", disse.

Ela acrescentou que o resultado da companhia depende de um ótimo mercado brasileiro, hoje o sexto maior do mundo.

Além disso, Magda lembrou que a empresa realizou, no início de fevereiro, a primeira venda de VLSFO (Very Low Sulfur Fuel Oil) com 24% de conteúdo renovável no mercado asiático de bunker. "Estamos desenvolvendo novos produtos de baixo carbono", acrescentou.

Margem Equatorial

A presidente da Petrobras disse ainda que a companhia acredita no potencial da Margem Equatorial e, portanto, seguirá "brigando" para obter a licença para a exploração da região.