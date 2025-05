Raízen e a SAFPAC, de Hong Kong, assinam acordo sobre Combustível Sustentável de Aviação

Foi informado ainda que o memorando não cria obrigações contratuais de compra e venda, mas representa "um primeiro passo para aprofundar as negociações comerciais e técnicas entre as partes". Em nota, Silveira cita o "valor estratégico" do etanol brasileiro para a "descarbonização da aviação em escala internacional". Ele tem defendido, na viagem à China, o papel do Brasil como "exportador de sustentabilidade".

Mineração

O MME também informou nesta terça a formalização de plano que prevê a criação da chamada "Aliança de Investimento em Mineração China-Brasil", em acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China (NDRC, na sigla em inglês).

A iniciativa prevê reuniões e visitas periódicas para o intercâmbio de políticas, experiências, tecnologias e informações sobre investimentos no setor de mineração.

Os países também devem realizar treinamentos para funcionários do governo e especialistas técnicos. Silveira faz parte da comitiva oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, que também visitou a Rússia na semana passada.